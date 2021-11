Paratici accoglie Conte al Tottenham: “Il suo curriculum parla da sé”

Il dirigente degli Spurs ha convinto l'allenatore a dire sì ad un'offerta che era già arrivata in estate

È il giorno di Conte al Tottenham ed è una soddisfazione personale anche per Fabio Paratici. L'ad del club inglese non era riuscito a trascinare l'allenatore in estate quando aveva lasciato Milano ("Ancora troppo emotivamente preso dall'esperienza all'Inter e dal finale di stagione", a detta del tecnico). Però è riuscito a convincerlo adesso ad accettare la causa degli Spurs.

«Siamo lieti di accogliere Antonio in questo club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei vinti sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus. Non vedo l'ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori», ha sottolineato il dirigente nel comunicato che ha annunciato l'arrivo dell'allenatore a Londra.