Effetto plusvalenze, Paratici si dimette da direttore generale del Tottenham

Ieri la sentenza che ha ridato i 15 punti di penalizzazione, ma ha confermato le condanne per i dirigenti della Juventus . Per questo motivo l'ex dirigente bianconero, ha rassegnato le dimissioni da direttore generale del Tottenham.

Dice Daniel Levy, numero uno degli Spurs: “È stato un periodo molto stressante per Fabio e per la sua famiglia. Volevamo assicurarci di aver operato nel rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira calcio: gli auguriamo tutto il meglio”. E ancora: “Come evidenziato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare l’area calcio e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare le nostre funzioni calcistiche nei prossimi mesi”. Per ragioni totalmente scollegate, e legate solo alle valutazioni sul suo specifico percorso agli Spurs, meno di un mese fa - il 26 marzo - anche Antonio Conte aveva lasciato il Tottenham con la formula la risoluzione contrattuale.