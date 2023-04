L’Inter prepara i soldati: Lautaro e Barella tornati al top. Inzaghi punta sull’asse mancino

"I due binari, quello italico e quello europeo, devono correre in parallelo e per questo Inzaghi non potrà che proporre rotazioni, già a partire dalla sfida di domenica a Empoli. Un esempio su tutti: con Skriniar che ha ufficialmente alzato bandiera bianca, Darmian andrebbe tenuto dentro a una teca per non sgualcirlo. Invece rischia il logorìo nelle tante partite davanti: potrebbe riposare domenica, ma poi tornerebbe solo nelle battaglie successive, quasi tutte con rivali di alto lignaggio, dalla Juve alla Lazio passando per la Roma. Lo stesso discorso vale per Dimarco a sinistra e Lautaro davanti. Al Castellani potrebbero pure rifiatare, ma questo non deve ingannare sul loro status di imprescindibili", spiega La Gazzetta dello Sport.