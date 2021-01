Paredes, niente Inter: “Sono felice di essere a Parigi. Spero di restare qui qualche anno”

Il centrocampista del Psg Paredes era stato accostato all’Inter nell’ambito di un possibile scambio di prestiti con il danese Eriksen, ma il centrocampista argentino ha smentito una sua partenza in conferenza stampa:

“La gente parla molto di me, ma sono molto felice, molto felice di essere qui a Parigi. Mi diverto ogni giorno qui in questa squadra e in questo club. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui per qualche anno. All’inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG, i primi sei mesi non sono stati facili, ma poi mi sono adattato”.