Fantacalcio – Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Liverani ritrova Bruno Alves dal 1′

Parma e Fiorentina hanno bisogno di punti per ritrovare il sorriso. La viola è reduce dal brutto ko con la Roma e la posizione di Iachini è in bilico. Liverani ritrova Bruno Alves e in attacco si affida alla coppia Inglese-Gervinho ed è a caccia dei tre punti dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter.

Parma (3-5-2) Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Balogh, Scozzarella, Karamoh, Brugman, Laurini, Cyprien, Sohm, Valenti, Brunetta, Nicolussi Caviglia.

Fiorentina (3-5-2) Dragowski, Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Bonaventura, Duncan, Vlahovic, Saponara, Lirola, Barreca, Ponsi, Cutrone.