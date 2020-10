LIVEBLOG / Inter-Parma: 0-0, i tifosi sui social: “Caro Hakimi, ci fai vedere una bella cosa?”

Non c’è Lukaku, neanche Sanchez. È stato un periodo delicato causa coronavirus, ma l’Inter ora deve trovare la forza negli uomini che ci sono. Come Lautaro, come Barella o de Vrij. La squadra di Conte è impegnata contro il Parma al Meazza ed è la prima di tre gare importanti per la stagione nerazzurra. Quella contro i ducali è il preludio alla gara di Champions contro il Real Madrid. Poi ci sarà la trasferta in casa dell’Atalanta. I tifosi interisti non potranno far sentire il loro calore alla loro squadra del cuore, ce ne saranno intorno a mille a San Siro, non di più, d’altronde è quello che dicono i decreti. Tantissimi allora saranno attaccati alle tv per vedere cosa succede e come al solito commenteranno la gara, a modo loro, tra ironia, ansie, gioie e sentimenti veri. Noi vi raccontiamo la loro partita in questo blog con i commenti più significativi.

