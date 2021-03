PODCAST – Next Stop: prossima fermata Parma-Inter

Dopo il successo netto contro il Genoa, l'Inter di Conte va a Parma e affronta i ducali di D'Aversa. Ecco il podcast di FCInter1908.it

E sono cinque di fila! L'Inter batte tre a zero il Genoa e supera a pieni voti la prima delle due gare che Antonio Conte ha definito fondamentali per "testare la maturità" della sua squadra. La formazione nerazzurra archivia il successo nel derby contro il Milan e porta a casa altri tre punti grazie alle reti di Lukaku in apertura e Darmian e e Sanchez nella ripresa. Una vittoria che conferma i passi in avanti dell'Inter, che continua a viaggiare ad altissima velocità verso il grande sogno, lo scudetto.