Inter, Lukaku ad un passo dal Fenomeno: i numeri. “Nessuno in A decisivo come lui”

Tutti i numeri del belga, a confronto con i mostri sacri del passato nerazzurro e non solo: Lukaku è sempre più leader dell'Inter

E' Romelu Lukaku il vero leader dell'Inter, in campo e fuori. Il belga trascina i nerazzurri a suon di gol, ma anche con indicazioni e messaggi di incoraggiamento ai compagni. Ma sono le reti quelle che contano e, di certo, non ci si può lamentare: "Nessuno è tanto decisivo in Serie A - scrive Tuttosport -: sommando gol e assist, il pallottoliere è arrivato a 24 contro i 21 di Cristiano Ronaldo (ma con una gara in meno, quella con il Napoli, da recuperare il 17 marzo), i 19 di Muriel e i 17 di Immobile e Mkhitaryan. Ma c’è dell’altro: nessuno, tra i grandi cannonieri dell’Inter e i bomber che hanno fatto la storia del club negli ultimi 40 anni, ha una media gol realizzativa tanto importante.