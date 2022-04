Parolo: “Inter, Inzaghi merita 8. Nerazzurri favoriti per lo scudetto. Il calendario…”

Al Corriere dello Sport, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio di Simone Inzaghi, ha fatto il punto sul momento dell'Inter

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio di Simone Inzaghi, ha fatto il punto sul momento dell'Inter:

L’Inter con Conte era più solida, mentre con Inzaghi è più spettacolare. E’ d’accordo?

«Conte ha dovuto trasmettere una mentalità vincente perché dopo Mourinho nessuno aveva più vinto il campionato. Neppure Mancini e Spalletti. Antonio ha dato solidità difensiva e a volte con lui la squadra era più compatta: non è che non giocasse bene, ma la sua priorità era non subire gol per trasmettere convinzione ai singoli tramite i risultati. Le formazioni di Inzaghi, invece, esprimono un calcio più verticale e vanno dirette ad attaccare la porta con tanti uomini che si inseriscono. Lo stesso modulo i due allenatori lo interpretano diversamente».

Inzaghi è favorito nella corsa scudetto o punta sull’altro suo ex allenatore alla Lazio, Pioli?

«Ho già cambiato 3-4 volte la mia favorita, ma ora dico Inter perché è padrona del suo destino. I nerazzurri hanno il 60% di possibilità, i rossoneri il 40%».

Chi ha il calendario migliore?

«Sembrerebbe l’Inter, anche se affronterà squadre in corsa per la salvezza che tireranno fuori tutto. Il valore delle avversarie del Milan è superiore, ma i rossoneri giocano meglio con le formazioni che non si chiudono».

Che voto darebbe alla stagione di Inzaghi per ora?

«Un 8 perché mancano la vittoria della Coppa Italia e del campionato che farebbero salire il giudizio a 10. A luglio gli è stato chiesto di lottare fino all’ultimo in campionato, di vincere la Supercoppa, di passare il primo turno in Champions e di provare ad alzare la Coppa Italia. Mi sembra che abbia rispettato in pieno le aspettative della proprietà».

