Parolo: “Inzaghi, aperto ciclo all’Inter. La società usi appeal per rinforzare”

«Il club nerazzurro ha un certo appeal, è una bella vetrina. Come ha dimostrato Pavard, perché gli piaceva il calcio dell'Inter e ha scelto Milano per giocare proprio nel ruolo in cui viene schierato dal mister. Proprio questo appeal, queste caratteristiche positive mostrate in questi anni, devono essere una carta da giocarsi per la società per rinforzare ancora la rosa», ha concluso.