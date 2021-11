Parolo: “Brozovic? Sempre primo pensiero di Inzaghi. Alla Lazio diceva…”

Negli studi di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così di Venezia-Inter, svelando un aneddoto su Simone Inzaghi

"Questa vittoria per l'Inter significa dare seguito a due vittorie importanti. Ci sono state insidie, ma l'Inter l'ha portata a casa. Questa classifica dà forza al lavoro di Inzaghi, sta mostrando personalità. Ha raggiunto il primo obiettivo e ora anche il secondo è più vicino. Da calciatore, quello per me non è mai rigore. Se vai in scivolata, ci vai con tutto il corpo. E' una mia battaglia personale. Brozovic? Quando Inzaghi era alla Lazio, il suo prima pensiero, quando giocavamo contro l'Inter, il suo primo pensiero era bloccarlo. Diceva agli attaccanti di andarlo a prendere, lasciando giocare i difensori centrali. L'Inter sa che ora può fare un filotto e diventare campione d'inverno. Inzaghi è bravo a tenere la concentrazione alta, i giocatori sanno sempre cosa fare".