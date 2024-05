A Milano e nel resto d'Italia non si è ancora placato l'entusiasmo intorno all'Inter per la conquista dello scudetto della seconda stella. Tra i più osannati per la vittoria del tricolore non poteva non esserci Simone Inzaghi, artefice della cavalcata nerazzurra. Tra i tanti riconoscimenti ricevuto, il tecnico interista si è visto dedicare da una pasticceria milanese una torta celebrativa, con tanti di ringraziamenti: "Da tutto lo staff, grazie mister!".