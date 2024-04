In studio a DAZN, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato così dopo il pareggio casalingo dell'Inter col Cagliari

In studio a DAZN, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato così dopo il pareggio casalingo dell'Inter col Cagliari: “I nerazzurri non hanno fatto una partita brillantissima. Hanno segnato subito, poi si sono fatti riprendere e dopo il 2-1 hanno mollato quel poco che ora in Serie A con un Cagliari così ti può punire. E così è successo infatti. Calhanoglu i rigori li calcia molto bene, complimenti a lui perché è complicato pararli perché calcia potente, ed è veramente bravo", le sue parole.