Pecci: “Scudetto? Rimpianti Napoli, come chi non vincerà tra Milan e Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli ha grandi rimpianti, così come li avrà chi non vincerà lo scudetto tra Milan e Inter"

Intervenuto ai microfoni di Canale Otto, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e della stagione del Napoli: "Il Napoli ha grandi rimpianti, così come li avrà chi non vincerà lo scudetto tra Milan e Inter. Mancano leader e giocatori di personalità nelle partite importanti. Se posso fare una mia analisi, a cui Spalletti potrebbe anche dare una risposta, è stato poco utilizzato Mertens. Vista la squadra da lontano, questo può essere stato un grave errore. Dal mio punto di vista si deve partire sempre per arrivare primi, se poi durante l’anno si cambia rotta per una serie di motivi esterni ci sta".