Barzaghi: “Inter non dovrà vendere nessun big se piazzerà bene questi 3”

Così il giornalista di SportMediaset: "Per chiarirvi bene la situazione, l'Inter non è obbligata a sacrificare per forza uno dei suoi big"

Marco Astori

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista, ha risposto così alla domanda su un'obbligatoria cessione top in casa Inter il prossimo mercato: "Per chiarirvi bene la situazione, l'Inter deve fare un attimo di 60 milioni sul mercato e non è obbligata a sacrificare per forza uno dei suoi big: non è obbligata.

Se Marotta, Ausilio e Baccin lavoreranno bene in uscita e venderanno bene Pinamonti, De Vrij e forse Dumfries, può benissimo essere risolto tutto così senza sacrificare nessun big come Bastoni, interista, che non ci pensa minimamente a lasciare Milano. Diverso il discorso se arrivasse un'offerta irrinunciabile, quello verrà poi valutato, ma ad oggi non ne sono arrivate".