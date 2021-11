Pedullà: “Senza Marotta, è Juve senza bussola. Invece chi lo ha preso…”

Il commento del giornalista: "Ora la verità che in molti hanno paura a dire è che, quando la Juve ha perso Marotta, ha speso tanto e male"

"Ora la verità che in molti hanno paura a dire è che, quando la Juve ha perso Marotta, ha speso tanto e male e si sta ritrovato senza una bussola. Chi ha preso Marotta ha fatto un affare, chi l’ha perso se n’è accorto. È facile, senza fingere". Questo il commento di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, in merito al momento complicato in casa Juventus: dall'addio del dirigente oggi all'Inter, infatti, le cose a Torino sono cominciate a precipitare.