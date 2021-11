Allegri: “Non è detto che la Juve debba vincere per forza. Ora valiamo questa classifica”

Ancora una brutta sconfitta per la Juventus, che perde allo Stadium contro l'Atalanta e svicola a -7 dalla zona Champions League

"Abbiamo fatto una prestazione sulla falsariga delle gare con Lazio e Fiorentina, ma non capitalizziamo quello che creiamo. Dobbiamo continuare a lavorare, a fare queste prestazioni e fare qualche gol in più che ci dia maggior serenità. Abbiamo perso un po' di serenità e un po' di cinismo, tutto qua. La classifica? Se siamo in questa posizione è perché al momento valiamo questi punti. Quando si dice che siamo la rosa più forte c'è un errore di valutazione, noi siamo una squadra che può stare nei primi quattro posti anche se ora siamo un po' indietro. Bisogna essere realisti, momentaneamente valiamo questa classifica. Non è detto che la Juve debba vincere il campionato per forza".