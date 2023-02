Pepê: “Con l’Inter giocata una grande gara. Abbiamo fiducia. L’unica cosa…”

Intervistato dalla ESPN, Pepê è tornato su Inter-Porto. Il brasiliano è fiducioso in vista della gara al Do Dragão in programma il 14 marzo. "Abbia giocato una grande partita in cui abbiamo creato occasioni per segnare. Entrambe le squadre vogliono a tutti i costi qualificarsi, ma questa è una partita da 180 minuti e ne abbiamo altri 90. Purtroppo non siamo usciti da Milano con il risultato che volevamo, ma abbiamo fatto una grande partita".