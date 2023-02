Sky – Inter, non solo Brozovic e Lukaku: le 4 possibili novità anti-Bologna

Sono quattro per Sky Sport le possibili novità di formazione di casa Inter in vista della trasferta sul campo del Bologna

Sono quattro per Sky Sport le possibili novità di formazione di casa Inter in vista della trasferta sul campo del Bologna. Valutazioni in corso da parte di Simone Inzaghi dopo la vittoria in Champions League contro il Porto.

"Il successo in Champions è targato Lukaku che da subentrato ha risolto il match. Possibile quindi che a Bologna tocchi a lui far coppia con Lautaro Martinez. Inzaghi può rispolverare de Vrij ma al momento l'olandese deve ancora guadagnarsi la maglia da titolare. Brozovic invece è molto papabile. Sulle corsie esterne ci sono varie soluzioni: guardando a titolarità e cambi di Champions si può ipotizzare che uno tra Dumfries e Gosens possa strappare un posto nella formazione di partenza”, si legge. Uno in attacco, uno in difesa, uno a centrocampo e uno su una delle due fasce: sono questi i 4 cambi a cui pensa Inzaghi per Bologna.