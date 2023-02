Pepe: “Inter pericolosa solo dopo il rosso. E Lautaro doveva essere ammonito”

"La squadra deve essere contenta per quello per cui ha lavorato e per quello per cui ha lottato. Purtroppo abbiamo avuto un'espulsione che non era nei piani e loro, giocando in casa, hanno provato a vincere, ma noi abbiamo avuto le nostre occasioni. È stata una bella partita per entrambe le squadre. Abbiamo osato nel secondo tempo e abbiamo avuto occasioni per segnare, ma in queste partite, quando non segni, paghi caro. Analizzando bene la partita, l'Inter ha avuto occasioni per segnare solo dopo l'espulsione, perché fino a quel momento avevamo controllato molto bene la partita. Difficile spiegare una sconfitta come questa quando abbiamo fatto di tutto per vincere, ma dobbiamo trarre buone conclusioni da questa partita per il ritorno davanti ai nostri tifosi. Siamo una squadra con personalità e tutto è aperto".