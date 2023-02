Inter, riecco Lukaku! Sarà la fiammata della svolta? Inzaghi si merita un plauso

L'Inter vince l'andata degli ottavi di finale col Porto grazie a un gol di Lukaku. L'analisi della gara di Fcinter1908

Andrea Della Sala

Il primo round se lo aggiudica l'Inter, e non è poco. Mancava il gol, perché le occasioni, la squadra di Inzaghi, le ha avute sia nel primo che nel secondo tempo e anche più del Porto. Per trovare la rete del vantaggio Inzaghi è dovuto ricorrere a Romelu Lukaku. Il belga si è fatto trovare pronto, ha risposto presente e soprattutto ha colpito alla prima occasione; anzi, alla seconda: cross di Barella, colpo di testa di Lukaku palo e tap in vincente sempre del belga. Ora servirà una grande prestazione al Do Dragao dove l'Inter troverà un ambiente infuocato e una squadra che metterà un agonismo pazzesco nella gara di ritorno.

Fino a ieri non erano in molti quelli pronti a scommettere su Romelu Lukaku. Dzeko fino a questo punto della stagione aveva convinto tutti, Inzaghi per primo che, giustamente, oggi ha deciso di puntare su di lui. Il belga sta lavorando forte per recuperare la condizione migliore e oggi può essere la svolta della stagione del centravanti. Un gol decisivo, cercato e voluto. Una rete che può cambiare la stagione dell'Inter e anche la sua. Al ritorno sarà una bolgia, ma l'Inter potrà contare su un Lukaku ritrovato. Magari ancora non al top della condizione, ma con un'iniezione di fiducia in più.

Inter-Porto, pagelle: Lukaku e Brozovic, ora è vostra. Guizzi Onana, delizia Calhanoglu Nulla da dire sulla gestione della gara di Inzaghi. La scelta Dzeko era quella da fare, il bosniaco ha tirato la carretta finora e meritava di partire dal 1', anche perché Lukaku nelle ultime uscite aveva dimostrato di essere in crescita, ma non ancora pronto per 90' di una gara ad alta intensità. Scelta ponderata come quella di partire con Calhanoglu in regia, il turco è stato scelto come migliore in campo, ma al di là dei premi continua a essere sempre di più la luce dell'Inter di Inzaghi. Ma nel secondo tempo il tecnico dei nerazzurri ha saputo mettere mano alla squadra cambiando gli uomini e trovando una vittoria che fa ben sperare. Dentro Lukaku e Gosens al 58': il belga rianima l'attacco e trova la rete decisiva, il tedesco entra col piglio giusto, spinge e si sacrifica anche in copertura. Minuto 72 dentro Brozovic: Mkhitaryan sembrava un po' spento, così il croato si mette in regia e fa slittare Calhanoglu mezzala e la manovra nerazzurra riprende vita. Infine, dopo l'espulsione di Otavio, Inzaghi manda un altro segnale: dentro Dumfries e fuori Skriniar. L'Inter la vuole e la deve vincere: minuto 86' 1-0. Bene Lukaku, ma bene anche Inzaghi.