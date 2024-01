Perinetti: “Mourinho? Paradossale esonerarlo con comunicato di 10 righe”

Conosco De Rossi da ragazzo ama il calcio in maniera assoluta ed è un idolo dei tifosi. Può contrastare l’addio di Mourinho e la delusione dei tifosi ma può diventare un’arma a doppio taglio: se dovesse fare bene, per l’allenatore che arriverebbe a fine anno non sarebbe semplice”. così a TuttoMercatoWeb Giorgio Perinetti, attuale direttore dell’area tecnica dell’Avellino ed ex dirigente della Roma.