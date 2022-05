GdS – Perisic, l’Inter tratta. Non solo Newcastle, antenne dritte anche in casa Juve

L'Inter tratta il rinnovo con il croato, ma sulle sue tracce si potrebbe mettere anche la Juventus di Allegri

"Le antenne di Ivan potrebbero presto drizzarsi verso Torino: in casa Juve, infatti, seguono con estrema attenzione le prossime mosse. Anzi, il rendimento in stagione ha riportato alla luce una candidatura che la Signora aveva già valutato in passato. Non è un mistero che, nel mosaico per la prossima stagione, Allegri cerchi una freccia di qualità sulla fascia sinistra: non a caso, da settimane, si parla dell’interesse per il romanista Nicolò Zaniolo, ma anche di quello per Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto col Psg. Con gli agenti dell’argentino, però, finora il dialogo è stato difficoltoso dal punto di vista economico: Di Maria guadagna circa 15 milioni di euro netti e chiede ancora un contratto ricco", rivela La Gazzetta dello Sport.