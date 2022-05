Inter-Perisic, niente ricatti per il rinnovo: “Richiesta, offerta e la scelta di Marotta”

L’Inter vuole proseguire con Ivan Perisic. E il croato ha il club nerazzurro in cima alla lista delle sue priorità per il futuro: ecco gli aggiornamenti

L’Inter vuole proseguire con Ivan Perisic . E il croato ha il club nerazzurro in cima alla lista delle sue priorità per il futuro. A stagione terminata, le parti si incontreranno per cercare l’accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza al 30 giugno 2022). Come svela La Gazzetta, sarà Frane Jurcevic, amico e agente (lavora per la LJ Sports Group) di Perisic, a discutere con Marotta e Ausilio. “L’agenzia è fondata dall'ex numero 3 del tennis mondiale Ivan Ljubicic, che dall'ottobre 2020 cura anche gli interessi di Matteo Berrettini. Per Perisic una parte del gruppo segue tutto quello che riguarda sponsorizzazioni e gestione dei social. Ma sarà appunto Jurcevic a gestire il rinnovo con l’Inter”, spiega la rosea.

Non sono arrivati commenti alle parole di ieri di Perisic. “Con i giocatori importanti non si aspetta fino all'ultimo per rinnovare”, ha detto Ivan dopo la vittoria della Coppa Italia Oggi nessuno ha replicato nemmeno a lui. Come riporta Gazzetta, “Marotta vuole andare avanti con il croato, ma come per gli altri ha chiesto che ogni discorso venga rimandato a fine campionato. La decisione è stata presa a marzo, con l'Inter reduce da 7 punti in 7 gare. L'Inter farà uno sforzo per venire incontro alle richieste di Perisic, che ha pur sempre compiuto 33 anni a febbraio, ma deve tenere il punto per due motivi. Non soltanto per questioni finanziarie (obbligo di abbattere il monte ingaggi del 10-15%), ma anche di principio. Se negli ultimi anni è stato costruito un gruppo sano e vincente è anche per il rispetto di certe dinamiche e per un senso di appartenenza. Quindi l'Inter non cederebbe a un eventuale ricatto.