L’ultima pista per il centrocampo dell’Inter porta a Corentin Tolisso, francese classe ’94 in uscita dal Bayern Monaco. Una trattativa che, come sottolinea Tuttosport, potrebbe essere agevolata da Ivan Perisic, che potrebbe venir riscattato in estate dai bavaresi e rientrare in un’operazione allargata che coinvolgerebbe pure l’ex Lione: “Perisic potrebbe consentire ai nerazzurri di mettere le mani su Tolisso, che il Bayern è pronto a cedere“.