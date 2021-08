Inter, Perisic al centro del progetto. “Ha fatto questa promessa ad Inzaghi”

Inzaghi conosceva il suo valore: vice campione del Mondo nel 2018 in Russia, triplete con il Bayern Monaco e scudetto con l'Inter

Nonostante il ritorno in nerazzurro dell'ottimo Federico Dimarco, il titolare a sinistra per Simone Inzaghi sarà anche quest'anno Ivan Perisic. Il tecnico dell'Inter lo considera infatti un top player e non ha alcun dubbio sul suo valore, come spiega il Corriere dello Sport: "Inzaghi conosceva il suo valore: vice campione del Mondo nel 2018 in Russia, triplete con il Bayern Monaco e scudetto con l'Inter. Uno con una bacheca così non può essere messo in dubbio e infatti il tecnico di Piacenza fin dal primo colloquio lo ha collocato al centro del suo progetto. A Inzaghi ha promesso che farà una stagione super e, nonostante un'estate complicata dal Covid (è guarito l'8 luglio), al Tardini si è presentato alla grande. Il titolare da quella parte è lui, ma Dimarco è un'ottima alternativa".