Inter, Inzaghi ritrova Perisic: da esubero a imprescindibile. E sul rinnovo…

L'esterno croato ritorna ad Appiano Gentile dopo le vacanze post Europeo: il tecnico nerazzurro lo aspetta

L'Inter riabbraccia un altro dei protagonisti dell'ultimo scudetto: nella giornata di oggi, infatti, Ivan Perisic farà il suo rientro in gruppo. L'esterno croato, dopo gli impegni con la sua Nazionale, conoscerà di persona Sione Inzaghi e il nuovo staff tecnico. L'ex allenatore della Lazio, secondo Tuttosport, ha in mente grandi piani per il numero 14 nerazzurro: "All'alba del 28 luglio, Simone Inzaghi potrà finalmente avere l'unico titolare rimasto nella batteria di esterni dall'anno dello scudetto: Ivan Perisic. [...] Il fatto che tutti attendano Perisic come il "salvatore della fascia" è quanto meno singolare ripensando alla prima stagione di Conte in nerazzurro quando il croato non se la sentì di "cambiare chip" e dedicarsi al ruolo di esterno a tutta fascia".