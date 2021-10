Perisic via dall’Inter? Ivan concentrato sull’Inter: l’ultimo post social è emblematico

Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile addio di Ivan Perisic in estate: il croato, però, è concentrato solo sull'Inter

Nella giornata di oggi si è parlato con insistenza di un possibile addio di Ivan Perisic in estate. Il contratto del croato è in scadenza a giugno 2022 e non sembrano esserci margini per un prolungamento. Dall'estero Everton e West Ham hanno preso informazioni ma c'è anche un'ipotesi Bundesliga, per un ritorno in Germania dopo le esperienze con Wolfsburg, Dortmund e Bayern Monaco. Intanto l'esterno nerazzurro è concentrato solo sull'Inter e l'ultimo post su Instagram ne è la conferma: tre foto di Inter-Juventus e un hashtag che parla da solo #SempreForzaInter