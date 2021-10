In Spagna – Inter, quale futuro per Perisic? Tre opzioni

Il croato, dopo l'esperienza al Bayern, è tornato a Milano ed è diventato importante per Conte e Inzaghi: ha il contratto in scadenza

Tre possibili destinazioni nel suo futuro. Di Ivan Perisic parlano in Spagna. Fichajes.net, in particolare, ricorda che il suo contratto è in scadenza e diversi club preparano le offerte per il croato. Due gol gol e un assist in nove gare in questa stagione e 109 presenze in Nazionale in totale. È tornato all'Inter dopo una parentesi in prestito al Bayern Monaco e dopo aver vinto in Germania è tornato ed è diventato importante per Conte prima e Inzaghi poi. Rinnoverà oppure no in vista della scadenza del contratto?