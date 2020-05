Perisic, termine scaduto ma l’Inter è tranquilla: “Ecco perché abbiamo dato al Bayern…”

“Il termine per il riscatto è scaduto – ha dichiarato Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport 24 – ma siamo in ottimi rapporti con il Bayern Monaco e abbiamo concesso loro ancora del tempo. Ci siamo ripromessi che ne avremmo parlato più avanti senza problemi. Un gentlemen’s agreement concesso visto anche l’infortunio del giocatore e l’emergenza del coronavirus. Siamo in ottimi rapporti con il club tedesco e anche con l’entourage di Perisic”.

Con queste dichiarazioni Ausilio suggerisce come il futuro di Perisic al Bayern non sia compromesso, nonostante i termini dell’accordo siano scaduti. Il giocatore croato piace al club tedesco, che lo reputa una pedina affidabile e di esperienza da avere in rosa. L’apertura potrebbe anche essere determinata da una nuova suggestione di mercato: secondo quanto riferito da TZ nell’affare Perisic potrebbe essere infatti inserito un altro giocatore, proposto proprio in questi giorni dal Bayern all’Inter (leggi qui).