Perisic l’intoccabile, stagione da fenomeno. Messaggi inequivocabili da Inzaghi all’Inter

L'esterno ha disputato una stagione spettacolare, trascinando a volte l'Inter e il tecnico vorrebbe che rinnovasse il contratto

"La classe, la potenza, la personalità. In una parola, Perisic. Perché se alla stagione dell’Inter dovesse essere associato un volto, avrebbe sicuramente i tratti somatici dell’esterno croato. Sette gol e sei assist in 34 gare di campionato, presenza costante e dirompente, trainante per compagni e tifosi. Il giocatore bionico non ha sbagliato una partita, lasciando la propria firma anche nelle serate più buie: gol del vantaggio (su rigore) nel giorno del primo ko dell’era Inzaghi contro la Lazio e gol stappa derby nella serata più nera dell’anno, con quella rimonta milanista in tre minuti che ha cambiato la storia del torneo e forse indirizzato lo scudetto", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Ivan c’è sempre stato e non a caso ancora ieri Simone Inzaghi ha lanciato messaggi inequivocabili sulle aspettative future. Perisic ha lanciato un bel sasso dopo la Coppa Italia vinta: «Non si trattano così i campioni, non si aspetta l’ultimo momento per parlare». Difficile dargli torto dopo un’altra stagione da primo della classe. E Ivan è un tipo orgoglioso: con l’arrivo di Conte fu spedito in prestito perché poco adatto al ruolo di esterno tutta fascia. È rientrato con la Champions in tasca e il ruolo di leader, con Conte e Inzaghi. L’intoccabile per eccellenza", spiega il quotidiano.