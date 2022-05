Inter, priorità a Perisic: gli aggiornamenti. Kostic? Intreccio anche con la Juve

Nei giorni scorsi, il profilo di Filip Kostic è stato accostato nuovamente all'Inter: Pedullà racconta un intreccio che riguarda anche Perisic

Nei giorni scorsi, il profilo di Filip Kostic è stato accostato nuovamente all'Inter. L'esterno dell'Eintracht è uno dei profili in lizza per rimpiazzare Perisic, qualora il croato non rinnovasse con i nerazzurri.

"Ha un anno di contatto, un paio di proposte dalla Premier ma il suo sogno è quello di giocare in Serie A. Occhio alla Juve che apprezza moltissimo le qualità di Kostic e che cerca un altro esterno dopo aver definito l’operazione Di Maria. Una situazione collegata a Ivan Perisic: abbiamo sempre detto che la priorità del croato sarà quella di parlare con l’Inter in modo da raggiungere un accordo per il rinnovo. L’Inter apprezza Kostic ma fin qui non ha mai accelerato", spiega Alfredo Pedullà.