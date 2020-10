TS – Inter, Perisic verso la bocciatura: è sfida a due a sinistra. Sensi dal 1′, Sanchez…

Antonio Conte può sorridere in vista della gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Come riferisce Tuttosport, il recupero di Bastoni (guarito da Covid) permette al tecnico dell’Inter di avere a disposizione un altro titolare in difesa, mentre Sensi – rientrato dopo la squalifica – darebbe una soluzione in più a centrocampo, così come Nainggolan.

Proprio Sensi potrebbe partire titolare accanto a Vidal a Barella, sempre che i due riescano abbiano recuperato: il cileno è uscito anzitempo dal derby perché sfinito, mentre l’ex Cagliari ha gestito bene un problema al ginocchio che lo aveva già condizionato con la Nazionali.

In dubbio la conferma di Perisic, con il possibile inserimento sulla sinistra di uno tra D’Ambrosio e Darmian per avere maggiore copertura. In avanti confermata la coppia Lukaku-Lautaro, per preservare Sanchez: Tuttosport spiega che nonostante l’affaticamento muscolare non sia grave, per l’Inter è “meglio non giocare col fuoco“.