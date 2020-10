Sanchez calma l’Inter, nessun infortunio. Col derby in panchina, prenota il posto per la Champions

ha rassicurato tutti, come d’altra parte aveva fatto, con la stampa, anche dopo la partita. A questo punto è assai probabile che stasera si accomodi in panchina, per essere utilizzato solo in caso di vera necessità. Del resto, con il primo match di Champions alle porte, non è il caso di rischiare. E se il cileno, nei prossimi giorni, dovesse dare adeguate garanzie, non sarebbe una sorpresa immaginarlo in campo dall’inizio con il Borussia Mönchengladbach“, spiega il Corriere dello Sport.