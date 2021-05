Perrone: “L’interismo di Mourinho è tutto di facciata. E’ riuscito a…”

L'opinione del giornalista sull'approdo di Jose Mourinho alla Roma tra le pagine del Corriere dello Sport

Tra le pagine del Corriere dello Sport, Roberto Perrone, giornalista, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma il prossimo anno: "Dopo undici anni Mourinho torna in Italia (vabbé, c’è tornato tante volte, non solo per lavoro). Non all’Inter, ma per il popolo nerazzurro non conta: lui sarà sempre interista anche se è sceso dalla nave che stava già affondando con mezza squadra con la pancia piena a battere cassa in mondovisione. Ma il (bel) ricordo dei successi emenda tutto. In realtà l’interismo di Mourinho è tutto di facciata, lui non è tifoso dell’Internazionale Football Club né di altri club, a parte il Mourinho Football Club.