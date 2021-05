UFFICIALE – Mourinho torna in Italia, sarà il nuovo allenatore della Roma!

Una notizia che clamorosa a dir poco è appena stata annunciata dalla Roma. Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore giallorosso

Una notizia che clamorosa a dir poco è appena stata annunciata dalla Roma. Josè Mourinho, esonerato pochi giorni fa dal Tottenham, sarà il nuovo allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione. Il comunicato è arrivato tramite i canali ufficiali del club romanista, che sono poche ore fa aveva annunciato la separazione di Fonseca al termine della stagione in corso. Mourinho, dunque, torna in Italia e in Serie A. La notizia clamorosa è realtà. Ecco il tweet della Roma: