Matteo Pessina, capitano del Monzaha parlato dell'addio al club biancorosso da parte di Michele Di Gregorio, portiere con un passato nell'Inter e che sembra vicino alla Juventus. «Questo saluto - ha detto il compagno - era già nell'aria da un po' di tempo, non ci ha detto ufficialmente dove andrà ma si merita di andare in un grande club per il suo portiere, davvero è un grande portiere e lo merita per il suo percorso».