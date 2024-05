Palladino: “Di Gregorio? Grande portiere, se sarà Juve gli ho detto…”

«Adesso mi vado a riposare nella mia Napoli, poi valuteremo tutto con calma e tranquillità e ai primi di giugno decideremo». Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo la gara con la Juventus , ha parlato del suo futuro che potrebbe essere anche lontano dal club biancorosso. Il tecnico si è soffermato anche sul futuro del suo portiere, nonché ex nerazzurro, Michele Di Gregorio , eletto miglior portiere della stagione in Serie a e che sembra vicino al passaggio alla Juve.

«Cosa gli ho detto? Sono un ex juventino, conosco la mentalità e lo spirito della Juve, qualora fosse la Juve la prossima squadra dove andrà, dovrà tenere a mente che la Juve ha la mentalità vincente, sicuramente si va là per vincere, deve continuare a lavorare con la mentalità che ha dimostrato di avere. E poi l'ho stretto forte a me per ringraziarlo per quello che ha fatto per noi negli ultimi due anni, ci ha dato tantissimi punti ed ha dimostrato di essere un grande portiere», ha aggiunto.