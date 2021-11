Pià: “Napoli, contro l’Inter sarà importante non perdere. I 5 cambi possono…”

L'ex giocatore ha parlato del match che gli azzurri giocheranno a San Siro contro l'Inter al rientro dalla sosta

Intervistato da Napoli Magazine, Inacio Pià ha parlato del match che gli azzurri giocheranno a San Siro contro l'Inter al rientro dalla sosta. "Il pareggio del Napoli col Verona ci può stare. Gli azzurri hanno mosso la classifica, ma ora ci saranno degli scontri diretti in cui il Napoli dovrà fare risultato per mantenere la leadership . Il Verona e' una squadra che sta bene, corrono tanto e penso che molte squadre perderanno punti contro di loro".

"Dopo la sosta il Napoli se la vedrà a Milano con l'Inter e poi ha la Lazio in casa. Sono sfide da vincere, o almeno da non perdere, per mantenere la scia positiva di risultati. Credo che saranno match importanti anche in chiave scudetto, considerando che il Milan affronterà la Fiorentina e il Sassuolo. Sulla carta possono sembrare gare semplici, ma il campionato sa riservare sempre sorprese. I 5 cambi possono fare la differenza nella corsa Champions. La Juve e l'Inter hanno qualche alternativa in più, ma il Napoli non è da meno".