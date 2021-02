Inter, ‘piatti rotti’ Suning-BC Partners: “Telefonata di Zhang a Marotta e Antonello per…”

Non sarebbe finita nel migliore dei modi la trattativa tra Suning e BC Partners per la possibile cessione dell’Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Steven Zhang nella giornata di ieri avrebbe chiamato Marotta e Antonello per comunicare il termine dei colloqui con il fondo londinese:

“Le parti non si sarebbero trovate su nessun punto in discussione. Da qui la decisione di stoppare la trattativa, comunicata ieri al telefono da Steven Zhang ai due amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello (i contatti con il presidente sono giornalieri). Una separazione con tanto di “piatti rotti””.

(Fonte: Tuttosport)