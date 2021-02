Vanni: “Fonti vicine a BC Partners mi segnalano tre cose. L’offerta per l’Inter…”

Continuano a susseguirsi notizie riguardo al futuro societario dell’Inter. Da Suning sembra arrivato un no definitivo a BC Partners, con la proprietà nerazzurra pronta ad ascoltare offerte provenienti da altri fondi.

Franco Vanni fa il punto della situazione:

“Fonti vicine a Bc Partners segnalano che: 1) L’esclusiva per la trattativa sull’#Inter è conclusa. 2) L’offerta a #Suning non è stata ancora presentata. 3) La due diligence si è rivelata più complessa del previsto per la situazione finanziaria del club“.