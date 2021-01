Piccinini: “Inter, Conte bravissimo dopo l’uscita dalla Champions. Ha creato…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini ha commentato così la prestazione offerta dall’Inter di Antonio Conte nel match delle 12.30 a San Siro contro il Crotone, travolto dai nerazzurri per 6-2:

“Mi soffermerei sullo spirito di questa squadra. Conte è stato bravo nel momento di uscita dalla Champions. Quando le cose vanno bene, sono tutti amici. Quando ci sono le delusioni, bisogna trasformare la rabbia in qualcosa di positivo. Otto vittorie di seguito nel campionato italiano sono difficili, soprattutto dopo quella delusione. Ha usato la sua esperienza per tenere unito il gruppo. Ricordo le facce di quella sera, compresa la sua. Lì è successo qualcosa di positivo, che si vede in campo“.

(Fonte: Sky Sport)