Sandro Piccinini ha espresso il suo parere in merito alle ultime notizie in casa Inter. Si parla naturalmente della decisione dell’Inter e di Conte di continuare a lavorare insieme: “L’ho scritto qualche settimana fa: separarsi dopo una stagione così sarebbe stato demenziale. Forse è successo qualcosa che non sappiamo, ma l’importante era ritrovare la voglia di continuare insieme. Adesso, però, Conte eviti altre sceneggiate, non sarebbero più tollerate”.