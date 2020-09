Piccinini: “Inter cresciuta in autostima. Garra non basta. Non capisco gli allenatori che…”

Sandro Piccinini torna a raccontare il calcio e lo farà come commentatore su Skysport, sarà tra gli ospiti fissi del Club di Caressa: «Non basta la garra ma l’Inter è cresciuta nel gioco e nello spirito, nell’autostima. È più in alto rispetto all’ultima stagione, i nerazzurri sono arrivati molto vicini alla Juve e questo ha fatto guadagnare autostima. Questo è un campionato povero di soldi, servono le idee. Se hai giocatori di valore, non capisco quegli allenatori che lasciano partire i giocatori difficili da gestire. A livelli altissimi è così con tutti i giocatori. Lì entra in gioco l’intelligenza di allenatore e società. I giocatori vanno gestiti anche sapendo che ci sono dei momenti difficili ma devi valorizzare quei valori e sfruttarli al massimo. Diventa un obbligo tirare fuori dalla rosa il meglio. Quest’anno l’Inter ha la pressione sulle spalle, non può commettere errori e fare regali, deve sfruttare al massimo quello che ha».

(Fonte: SS24)