Come riportato, secondo il quotidiano La Verità il fondo saudita Pif sarebbe interessato all'acquisto delle quote dell'Inter, con Steven Zhang che sta chiudendo un prestito ponte con il fondo Pimco, propedeutico ad una cessione del club. Il quotidiano racconta però anche un retroscena, riguardante il fondo sovrano arabo e il Milan: "Pif si sarebbe allontanato dal Milan per due motivi. Primo perché non sarebbe entrato in minoranza senza averela certezza di acquisire a stretto giro la maggioranza. In secondo luogo perché i dubbi giudiziari e non solo sulla proprietà fanno paura ai sauditi, poco avvezzi ad avere a che fare con i controlli della magistratura.