Inter, Pinamonti prenderà il posto di Esposito. Salcedo? Deciderà Conte. A fine mercato…

L’attacco dell’Inter sarà completato, con ogni probabilità, da un giovane cresciuto nel vivaio interista: l’indiziato numero uno è Andrea Pinamonti, che tornerà a Milano dopo una stagione al Genoa. Il classe ’99 prenderà il posto di Sebastiano Esposito, che potrà così andare a giocare in prestito, mentre Eddie Salcedo verrà ulteriormente valutato in questi giorni da Antonio Conte. Così scrive Tuttosport:

“Pinamonti rientrerà alla base e sulla carta sarà il vice-Lukaku, il quarto attaccante dell’organico (buono per le lista Uefa), andando di fatto a prendere il posto di un altro giovane, Sebastiano Esposito, destinato ad andare a giocare in prestito. Ci sarebbe anche Eddie Salcedo – a proposito di giovani -, ma per lui deciderà Conte. Già, fosse per il tecnico vorrebbe probabilmente un profilo di maggiore esperienza come Giroud o Llorente e chissà che non possano esserci sorprese a fine mercato“.