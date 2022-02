Milan, Pioli: “Inter forte, derby pesantissimo. Ibrahimovic e Rebic non ci saranno”

Se il derby di domani è importante per l'Inter, lo è ancor di più, in ottica corsa scudetto, per il Milan di Stefano Pioli

Se il derby di domani è importante per l'Inter, lo è ancor di più, in ottica corsa scudetto, per il Milan di Stefano Pioli, che ha l'obbligo di vincere per non uscire dalla corsa. Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore rossonero:

ASSENZE E RECUPERI - "Ibrahimovic e Rebic non ci saranno. Tomori, invece, ha fatto un grande lavoro, non credo per l'inizio ma comunque è a disposizione".

PARTITA IMPORTANTISSIMA - "L'Inter sta facendo un grandissimo percorso, lo dicono i numeri. E' altrettanto vero che noi abbiamo avuto un calo, ma ho un gruppo che, sono convinto, possa fare ancora molto bene. E' una partita importantissima che vale tanto, per tanti motivi: darebbe grande fiducia e forza, sappiamo che pesa tanto. L'abbiamo preparata con motivazioni. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, è pronto".

INTER FORTE - "Inter favorita? Ha vinto il campionato e sta dimostrando ancora di essere molto forte. Noi siamo forti e siamo in grado di metterli in difficoltà. La squadra che avrà più qualità e che vincerà più duelli avrà la meglio".

KESSIE - "Sta bene, l'ho visto in ottime condizioni. E' un giocatore forte e da lui mi aspetto una partita di spessore".

LOTTA CHAMPIONS E SCUDETTO - "La Juventus è sempre stata dentro nella lotta ai primi quattro posti. Oggi noi abbiamo gli stessi punti, sappiamo quello che è il nostro percorso. Dobbiamo spingere già da domani".