Pioli: “Noi, l’Inter e l’Atalanta le squadre che nelle ultime dieci hanno fatto più punti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l'Atalanta. Ecco le sue parole

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l'Atalanta. Ecco le sue parole: "E' una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Noi, l'Inter e l'Atalanta siamo le squadre che nelle ultime dieci giornate hanno fatto più punti: affrontiamo una squadra che sta bene.