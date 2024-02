Stefano Pioli, dopo il pari contro l'Atalanta, ha parlato della prestazione dei suoi uomini. Questo il suo commento su DAZN: «Holm si mette le mani in faccia e non è lì che viene colpito e non va bene a mio avviso ed è troppo poco per il metro di arbitraggio di Orsato che è in assoluto l'arbitro che fischia meno falli in Italia. Ma se lui non si butta così, con le mani in testa, non sarebbero mai andata a rivederlo», ha detto subito rispetto al rigore assegnato ai nerazzurri.