Milan, Pioli: “Inter forte, ma il derby va vinto. Conte? Non lo invidio”. E su Ibra risponde così

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani sera contro l’Inter. Queste le sue parole.

Qual è la situazione tra Milan e Inter?

“Loro hanno fatto meglio di noi da inizio di campionato fino a dicembre, ora noi stiamo cercando di recuperare, speriamo di giocare bene questo derby”.

Il derby?

“Tutte le partite si preparano per vincere, e per farlo bisogna giocare meglio dell’avversario, sono gare che vanno vinte”.

Ibra come sta?

“Ha svolto un lavoro programmato e individualizzato, oggi fa allenamento con la squadra e se oggi supera questo step domani sarà a disposizione”.

Strategie per la gara?

“La parte più bella è proprio la strategia per la partita, tenendo conto le caratteristiche dell’avversario. Vedremo se la nostra strategia domani sarà quella giusta”.

Quanto conta un Milan con Ibra o senza?

“Affrontiamo una squadra che non perde da tempo, noi dobbiamo avere la faccia di Ibra domani, carica e determinata”.

Eriksen dietro Lukaku?

“Non cambia le nostre posizioni, noi ci stiamo preparando molto per essere pericolosi e compatti”.

Preoccupato per Ibra?

“Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare per recuperarlo, il percorso è stato giusto manca l’allenamento completo con la squadra oggi”.

Frasi di Spalletti?

“Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato o al futuro si gode poco il presente, e io sono concentrato sul nostro presente”.

Pronostico a favore dell’Inter?

“Io preparo la partita per vincerla, la squadra sta bene, poi non nascondiamo le difficoltà perchè i nostri avversari sono forti. Ma dobbiamo avere la convinzione e fiducia nei nostri mezzi”.

Qualcosa che il Milan ha più dell’Inter?

“Stiamo creando tanto, e dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Non possiamo permetterci di essere una squadra compatta in entrambe le fasi di gioco”.

Cosa ti piacerebbe vedere?

“Dimostrare di avere le idee chiare e di aver preparato bene la partita, con una strategia ben precisa”.

Che differenza c’è con Conte?

“Lo conosco come collega ma non lo conosco in maniera specifica. Per un allenatore è importante entrare nella testa dei giocatori, ognuno lo fa con le sue caratteristiche. Non invidio Conte, sto bene qui”.

Perchè il Milan può vincere il derby?

“Perchè è una squadra forte e per noi è importante. Vorrebbe dire una crescita in autostima, in tutto”

Chi tolgo all’Inter?

“Non tolgo nessuno, giochiamo in 11 contro 11”.

E’ da tanto che il Milan non vince un derby…

“Abbiamo le qualità, dobbiamo crederci. Stiamo bene e ci arriviamo bene, vogliamo giocarcela”. La gara del coraggio?

“Vale di più si, ma i punti sono gli stessi. Però la mia squadra ha già dimostrato coraggio, lo abbiamo fatto e reagito nel modo giusto. Ora dobbiamo dimostrare che siamo sempre più squadra”. Cosa ci guadagna il Milan se vince questo derby?

“Tanto, però bisogno prepararlo bene e affrontarlo con determinazione e convinzione”.

(TMW)